Aksaray'da sulama kanalına düşen çocuk öldü
Aksaray'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.
Aksaray’da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.
Çimeliyeniköy’de şeker toplamak için evden çıktığı öğrenilen 5 yaşındaki Sinan Yavaş, yolda yürürken sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dalgıç ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek suda arama başlattı.
Sapmaz köyü yakınlarında küçük Sinan’ın cansız bedeni bulundu. Cenaze, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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