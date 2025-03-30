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        Aksaray'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

        Aksaray'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 20:16 Güncelleme: 30.03.2025 - 20:16
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        Aksaray'da sulama kanalına düşen çocuk öldü
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        Aksaray’da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Çimeliyeniköy’de şeker toplamak için evden çıktığı öğrenilen 5 yaşındaki Sinan Yavaş, yolda yürürken sulama kanalına düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dalgıç ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek suda arama başlattı.

        Sapmaz köyü yakınlarında küçük Sinan’ın cansız bedeni bulundu. Cenaze, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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