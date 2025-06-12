Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kentteki gazetecilerle buluştu.

Kumbuzoğlu, Uluırmak Uygulama Oteli'nde düzenlenen kahvaltı programında, yerel basının bir şehrin hafızası, sokağın sesi olduğunu söyledi.

Kentle ilgili zaman zaman olumsuz haberlerin öne çıktığını, bunun kendisini üzdüğünü belirten Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Bir kentle ilgili hep olumsuz haberler yapılınca yaşadığımız şehre de haksızlık etmiş oluyoruz. Elbette basın, sizler eksikleri, yanlışları dile getirecek, karar verici konumda olanların gözü kulağı olacaksınız. Kamu yararının gözcüleri olacaksınız. Bunda şüphe yok. Benim dileğim, haber yaparken haber dili, tonu ve amacının yapıcı olması. Gerçekten doğal güzellikleriyle ülkemizin en cazip destinasyonlarından biri olabilecek özelliklere sahip bir şehirde yaşıyoruz. Hepimize, düşen Aksaray'ın güzel, özel yanlarını duyurmak için elimizden geleni yapmak olmalı. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Polisimiz, jandarmamız gece gündüz Aksaraylının güvenliği için çalışıyor. Üniversitelerle işbirliği yapılıyor, işlenen suç oranlarında büyük düşüşler var. Bizler çalışmaktan yorulmayız. Sizler de öyle. Hep birlikte Aksaray'ın hakkının teslim edildiği, ilgi gördüğü, cazibe merkezi olduğu bir şehir olması için çalışmalıyız."