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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kentteki gazetecilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 14:01 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:01
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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi
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        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kentteki gazetecilerle buluştu.

        Kumbuzoğlu, Uluırmak Uygulama Oteli'nde düzenlenen kahvaltı programında, yerel basının bir şehrin hafızası, sokağın sesi olduğunu söyledi.

        Kentle ilgili zaman zaman olumsuz haberlerin öne çıktığını, bunun kendisini üzdüğünü belirten Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

        "Bir kentle ilgili hep olumsuz haberler yapılınca yaşadığımız şehre de haksızlık etmiş oluyoruz. Elbette basın, sizler eksikleri, yanlışları dile getirecek, karar verici konumda olanların gözü kulağı olacaksınız. Kamu yararının gözcüleri olacaksınız. Bunda şüphe yok. Benim dileğim, haber yaparken haber dili, tonu ve amacının yapıcı olması. Gerçekten doğal güzellikleriyle ülkemizin en cazip destinasyonlarından biri olabilecek özelliklere sahip bir şehirde yaşıyoruz. Hepimize, düşen Aksaray'ın güzel, özel yanlarını duyurmak için elimizden geleni yapmak olmalı. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Polisimiz, jandarmamız gece gündüz Aksaraylının güvenliği için çalışıyor. Üniversitelerle işbirliği yapılıyor, işlenen suç oranlarında büyük düşüşler var. Bizler çalışmaktan yorulmayız. Sizler de öyle. Hep birlikte Aksaray'ın hakkının teslim edildiği, ilgi gördüğü, cazibe merkezi olduğu bir şehir olması için çalışmalıyız."

        Kumbuzoğlu, Aksaray'ın markalaşması için epeyce iş ve proje üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

        Bu projelerden birinin de Aksaray Ihlara Balon Festivali olduğunu anlatan Kumbuzoğlu, "Bu program sadece bir etkinlik değil, Aksaray'ın marka değerini artıracak, tüm Türkiye'ye ve dünyaya açılmasını sağlayacak bir fırsattır. Sıcak hava balonları Ihlara Vadisi semalarında süzülürken medyada Aksaray, doğal güzellikleriyle, tarihi zenginlikleriyle, kültürel mirasıyla yer alacak. Ama bu tanıtımın etkili olabilmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. " diye konuştu.

        Programda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Nuran Yıldız da sunum gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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