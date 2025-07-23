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        Aksaray'da otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı

        Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:57 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:57
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        Aksaray'da otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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        Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Ferudun Şahin idaresindeki 27 APG 903 plakalı tır ile Sedat Atak kontrolündeki 68 FD 186 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu 10. kilometresinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada otomobildeki ismi henüz öğrenilemeyen kadın yaralandı.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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