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        Aksaray'da trafikte kavga ettiği kişiyi bıçaklayıp kaçan sürücü yakalandı

        AKSARAY'da trafikte 'yol verme' kavgasında beton pompası operatörü Yusuf Ceylan'ı (43) bıçaklayıp kaçan TIR şoförü Murat Er (45) yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:27 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:27
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        Aksaray'da trafikte kavga ettiği kişiyi bıçaklayıp kaçan sürücü yakalandı
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        AKSARAY'da trafikte 'yol verme' kavgasında beton pompası operatörü Yusuf Ceylan’ı (43) bıçaklayıp kaçan TIR şoförü Murat Er (45) yakalandı. Gözaltına alınan Er, çıkarıldığı mahkemece tutuklundu.

        Olay, dün saat 08.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Nevşehir kavşağında meydana geldi. Beton pompası operatörü Yusuf Ceylan (43) ile TIR şoförü Murat Er arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. İki sürücü kırmızı ışıkta beklediği sırada araçlarından inip tartışmaya devam etti. Bu sırada Murat Er, elindeki bıçağı Ceylan'ın boğazına dayadı ardından da karnından bıçaklayıp, kaçtı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kanlar içerisinde yere yığılan Yusuf Ceylan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceylan'ın polise verdiği ilk ifadesinde, ''Beton pompası operatörüyüm. Nevşehir'den Aksaray'a Organize Sanayi Bölgesi'ne geliyordum. O arada bir inşaatta çalışmamız olacaktı. Hiç tanımadığım kişi trafikte beni bıçakladı" dedi.

        Polis, kaçan TIR şoförü Murat Er’i 2 saat sonra yakalayıp gözaltına aldı. Er, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Beton pompası operatörü Yusuf Ceylan’ın cerrahi yoğun bakımda tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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