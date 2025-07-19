Kavgada birbirini bıçaklayan 2 arkadaş yaralandı

AKSARAY'da sokakta tartışan Arda Ekinci (19) ile Emirhan Gökkaya (19) birbirini bıçakla yaraladı. Yaralı iki arkadaş, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Zafer Mahallesi 6802 Sokak'ta meydana geldi. Emirhan Gökkaya ile arkadaşı Arda Ekici arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Arda Ekici, bıçakla Emirhan Gökkaya'yı sol bacak ile sağ kolundan bıçakladı. Emirhan Gökkaya da Arda Ekici'yi elinden yaraladı. 2 arkadaş, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.