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        Kavgada birbirini bıçaklayan 2 arkadaş yaralandı

        AKSARAY'da sokakta tartışan Arda Ekinci (19) ile Emirhan Gökkaya (19) birbirini bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:39 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:39
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        Kavgada birbirini bıçaklayan 2 arkadaş yaralandı
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        AKSARAY'da sokakta tartışan Arda Ekinci (19) ile Emirhan Gökkaya (19) birbirini bıçakla yaraladı. Yaralı iki arkadaş, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Zafer Mahallesi 6802 Sokak'ta meydana geldi. Emirhan Gökkaya ile arkadaşı Arda Ekici arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Arda Ekici, bıçakla Emirhan Gökkaya'yı sol bacak ile sağ kolundan bıçakladı. Emirhan Gökkaya da Arda Ekici'yi elinden yaraladı. 2 arkadaş, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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