Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Kahraman, Aksaray'da konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkan Vekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "15 Temmuz gecesi darbe ve ihtilal teşebbüsü değildi, Türkiye'yi işgal etme hadisesiydi" dedi.

Kahraman, Aksaray Valiliğince Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Konferans Salonu'nda düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Gazi Meclis" başlıklı konferansta, 15 Temmuz gecesinin Türk siyasi tarihinin karanlık gecelerinden biri olduğunu söyledi.

Türk siyasi tarihinde maalesef böyle karanlık gecelerin bulunduğunu belirten Kahraman, "En karanlık ve tehlikelisi 15 Temmuz gecesiydi. 15 Temmuz gecesi darbe ve ihtilal teşebbüsü değildi, Türkiye'yi işgal etme hadisesiydi." diye konuştu.

Kahraman, o gece vatan, din, ezan ve bayrak için TBMM'ye gittiğini ve oturumu açtığını ifade etti.

16 darbe teşebbüsü veya darbenin hiçbirinde TBMM'nin açılmadığını hatırlatan Kahraman, şunları kaydetti:

"İlk defa bir harekete karşı TBMM'yi açtık. Organizeyi yapanlar "Yurtta Sulh" konseyi TBMM yok zannetti, daha sonra 02.30 gibi TBMM bombalandı. Türk milleti meydanlara çıkmasaydı biz yanmıştık ve perişan olmuştuk. Suriye'den kötü olmuştuk. Kars merkezli bir Ermenistan, Diyarbakır merkezli Kürdistan ve boğazlar bizden gidiyordu. Yani bir medresede yetişmiş bir imamın böyle bir organizasyonu yapması mümkün değil, kullanıldı. 15 Temmuz'u yapan esas rejisör ve senarist dışardadır, aktör içerdedir. Ne zaman Türkiye zıplamaya ve gelişmeye başlarsa derhal harekete geçerler, önümüzü keserler. Öldürme ama oldurma yaşasın, bizim için çalışsın, kullanalım onu ama tekrar eski günlerine dönmesin. Konu bundan ibarettir."