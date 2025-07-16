Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da yapı markette çıkan yangın söndürüldü

        Aksaray'da bir yapı markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 18:21 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da yapı markette çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'da bir yapı markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Hürriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yapı markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangın, yapı marketin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        "Sadece yaş değil 3 duruma da bakılmalı"
        "Sadece yaş değil 3 duruma da bakılmalı"
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Avusturya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Avusturya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Kahraman, Aksaray'da...
        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Kahraman, Aksaray'da...
        Konya ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinl...
        Konya ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinl...
        Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılanlar Aksaray'a ulaştı
        Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılanlar Aksaray'a ulaştı
        Aksaray'da otomobille çarpışan servis minibüsündeki 8 öğrenci yaralandı
        Aksaray'da otomobille çarpışan servis minibüsündeki 8 öğrenci yaralandı
        Aksaray'da "Kutsal Emanetler" sergisi ziyarete açıldı
        Aksaray'da "Kutsal Emanetler" sergisi ziyarete açıldı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı