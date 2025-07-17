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        Aksaray'da belediyenin hasat ettiği nohut, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

        Aksaray'da 500 dönümlük alana ekilerek hasat edilen nohut, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 15:58 Güncelleme: 17.07.2025 - 15:58
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        Aksaray'da belediyenin hasat ettiği nohut, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
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        Aksaray'da 500 dönümlük alana ekilerek hasat edilen nohut, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen tarla gününde gazetecilere, kentteki atıl konumdaki tarımsal alanları verimli hale getirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Köylüleri doğduğu yerde doyurmak istediklerini anlatan Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

        "Valilik olarak üretime katkı veren üreticilerimize desteklerimiz var. Belediyemizin de bu yöndeki katkısı çok büyük. 500 dönümlük alana nohut ekilmesi ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olması çok kıymetli bir hizmet. Sosyal belediyecilik anlamında çok güzel bir örnek. Çocuklarımızı ve gençleri tarımsal faaliyetlere yönlendirmek istiyoruz. Biz bir tarım kentiyiz. Birçok üründe ilk 10'da yer alıyoruz."

        Belediye Başkanı Evren Dinçer ise sosyal belediyecilik anlamında atıl durumdaki alana nohut ekimi yapıldığını ve hasadını yaparak ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını belirtti.

        Belediye olarak atıl alanlardaki alanları bu şekilde değerlendirdiklerini vurgulayan Dinçer, "Daha önce de nohut ve arpa ekimi yaparak ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştık. Hem tarımsal faaliyetleri teşvik etmek hem de şehrimizin tarımsal yönüne dikkat çekmek için bu gibi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üretken bir belediyeyiz. Emeği geçen ekiplerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Vali Kumbuzoğlu ve Başkan Dinçer biçerdövere binerek tarlada hasat yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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