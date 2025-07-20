1'inci katın balkonundan düşen Haydar bebek yaralandı

Olay, saat 08.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Kapadokya Bulvarı'nda 5 katlı apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Haydar Carruğ, annesi kahvaltı hazırladığı sırada balkonda oynamaya başladı. Balkonun demir korkuluklarına tırmanan Haydar, dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Durumu fark eden komşuları, sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı Haydar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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