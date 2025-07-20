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        1'inci katın balkonundan düşen Haydar bebek yaralandı

        AKSARAY´da 1'inci kattaki evlerinde annesi kahvaltı hazırlarken balkondan düşen Suriye uyruklu Haydar Carruğ (2), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 10:47 Güncelleme: 20.07.2025 - 10:50
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        1'inci katın balkonundan düşen Haydar bebek yaralandı
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        AKSARAY´da 1'inci kattaki evlerinde annesi kahvaltı hazırlarken balkondan düşen Suriye uyruklu Haydar Carruğ (2), yaralandı.

        Olay, saat 08.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Kapadokya Bulvarı'nda 5 katlı apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Haydar Carruğ, annesi kahvaltı hazırladığı sırada balkonda oynamaya başladı. Balkonun demir korkuluklarına tırmanan Haydar, dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Durumu fark eden komşuları, sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı Haydar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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