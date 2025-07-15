Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Konya ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri sürüyor

        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:26 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Konya Valisi İbrahim Akın ile il protokol üyeleri, Konya Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

        Sultan Selim Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, tamamlanan hatimlerin duası yapıldı.

        Öte yandan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin "15 Temmuz Afiş Sergisi", Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin "15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye Resim Sergisi," Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün " Zaferin Adı Türkiye Fotoğraf Sergisi ve Kitap Köşesi" ile İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünün "Zaferin Adı Türkiye 15 Temmuz Gazete Manşetleri Sergisi" ziyarete açıldı.

        - Aksaray

        Aksaray Şehitliği'nde başlayan programa Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy, Ramazan Kaşlı ve Turan Yaldır ile il protokolü katıldı.

        Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

        Gazi ve şehit yakınlarının da katıldığı program Kumbuzoğlu ve beraberindekilerin, şehit mezarlarına karanfil bırakmasının ardından sona erdi.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar Hava Şehitliği'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun duasının ardından Vali Vekili İhsan Ayrancı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ve il protokolü kabirlere karanfil bıraktı.

        Ayrancı ve beraberindekiler, Zafer Meydanı'nda fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Ayrancı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü gelecek nesillere doğru şekilde anlatmanın en önemli görevleri olduğunu ifade etti.

        Ayrancı ve beraberindekiler, Zafer Meydanı'nda fotoğraf ve kitap sergisinin açılışını yaptı.

        - Karaman

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve il protokol üyeleri, Karaman Şehir Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        Program, şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve dua edilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kavgayı ayırırken kardeşi bıçakladı!
        Kavgayı ayırırken kardeşi bıçakladı!
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı

        Benzer Haberler

        Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılanlar Aksaray'a ulaştı
        Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılanlar Aksaray'a ulaştı
        Aksaray'da otomobille çarpışan servis minibüsündeki 8 öğrenci yaralandı
        Aksaray'da otomobille çarpışan servis minibüsündeki 8 öğrenci yaralandı
        Aksaray'da "Kutsal Emanetler" sergisi ziyarete açıldı
        Aksaray'da "Kutsal Emanetler" sergisi ziyarete açıldı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da 9 ton 169 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Aksaray'da 9 ton 169 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı Aksaray'da son yolculuğuna uğurlan...
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı Aksaray'da son yolculuğuna uğurlan...