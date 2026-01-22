Habertürk
        Aksaray'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Aksaray'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 22.01.2026 - 11:07 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:07
        Aksaray'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Hasan Hüseyin Çeçen yönetimindeki 68 ABC 803 plakalı otomobil, Kaputaş Yaylası yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile eşi Bergen ve kızı Ecrin Çeçen yaralandı.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

