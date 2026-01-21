Habertürk
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:54 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:54
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, 2 adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

