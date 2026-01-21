Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

