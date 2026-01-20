Habertürk
        Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 20.01.2026 - 16:49 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:49
        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ahmet Mete B. idaresindeki 51 AAU 727 plakalı hafif ticari araç, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Kürşat İhsan T. yönetimindeki 68 DA 686 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

