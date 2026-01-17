Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:Aksaray
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Lozo, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Ayşe Çürük)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Tikhomirova, Beliz Başkır, Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara)
Setler: 25-19, 25-22, 25-16
Süre: 79 dakika (24, 30, 25)
AKSARAY
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.