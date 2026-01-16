Habertürk
        Aksaray Haberleri

        Aksaray Valisi Murat Duru görevine başladı

        Aksaray Valiliğine atanan Murat Duru, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:59 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:59
        Aksaray Valisi Murat Duru görevine başladı
        Aksaray Valiliğine atanan Murat Duru, göreve başladı.

        Duru, Valilik bahçesinde vali yardımcıları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

        Gazetecilere açıklamalarda bulunan Duru, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

        Tarih ve medeniyetin önemli merkezlerinden biri olan şehirde görev yapacağı için kendisini şanslı gördüğünü belirten Duru, şunları kaydetti:

        "Yeni görevimin Anadolu'nun özü Aksaray için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. İçinde barındırdığı kültürel ve tarihi mirasıyla medeniyetimizin önemli merkezlerinden biri olan, aynı zamanda eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin incisi konumundaki Aksaray'da sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba, Tapduk Emre, Yunus Emre ve daha nice evliya ve erenin manevi iklimiyle yoğrulmuş, salihler şehri olarak anılan Anadolu'nun özü Aksaray'a hizmet etmek bu güzel şehrin güzel insanlarının hizmetkarı olmak benim için büyük onurdur.


        Topraklarımızın her bir santimetrekaresi için 'Bismillah' diyerek görevime başlıyorum. Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde, onun şanına ve şerefine layık hizmetler yapmak için gece gündüz çalışacağız. Bahtımız açık, yolumuz aydınlık, Allah yar ve yardımcımız olsun."

