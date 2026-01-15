Habertürk
Habertürk
        Aksaray'da tırla çarpışan otomobildeki 2'si bebek 5 kişi yaralandı

        Aksaray'da tırla çarpışan otomobildeki 2'si bebek 5 kişi yaralandı

        Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 23:01 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:01
        M.U. (53) idaresindeki 68 KL 978 plakalı tır ile A.T. (69) kontrolündeki 68 HA 248 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü A.T. ile otomobildeki D.Ö. (34), E.Ö. (76), M.Ö. (1) ve G.Ö. (2) yaralandı.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

