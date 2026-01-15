Konya ve çevre illerde Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'daki camilerde Miraç Kandili idrak edildi.



Konya'da Miraç Kandili dolayısıyla Aziziye Camisi'ne vatandaşlar akın etti. Yer bulamayanlar caminin dışında seccadelerini açarak namazlarını kıldı. Çıkışta cemaate, Karatay Belediyesi tarafından hazırlanan kandil simidi ve ballı süt ikram edildi.



- Aksaray



Aksaray'da da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.



Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara ikramlar dağıtıldı.



- Afyonkarahisar



Afyonkarahisar İl Müftülüğünce Miraç Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi.



Selçuklu Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.



Camiye gelen vatandaşlar da namaz kılıp dua etti.



Öte yandan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü namaz öncesinde vatandaşlara salep ikramı yaptı.



- Karaman



Karaman İl Müftülüğünce Aktekke Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.



Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.



Aktekke Camisi'nin dolması nedeniyle cemaatin bir kısmı soğuk havaya rağmen namazını cami avlusunda kıldı.



Programın ardından, Karaman Belediyesince cemaate kandil simidi dağıtıldı.

