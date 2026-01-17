Aksaray'da sosyal medya üzerinden bir çocuğu dolandıran zanlı tutuklandı

Aksaray'da kripto para kazancı vaadiyle sosyal medya üzerinden bir çocuğu dolandıran şüpheli tutuklandı.





Kentte yaşayan 16 yaşındaki M.G, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kripto para kazancı sağlayacağını söyleyen şüpheliye, babasının kredi kartından 1 milyon 450 bin lira gönderdi.



Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



Aynı yöntemle 4 farklı dolandırıcılık olayına daha karıştığı belirlenen şüpheli M.E.G, Hasas Mahallesi'ndeki evde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere el konuldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan geliri aklama" suçlarından tutuklandı.

