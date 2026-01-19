Aksaray'da üzerine yük asansörü düşen işçi yaralandı

Aksaray'da üzerine yük asansörü düşen işçi hastaneye kaldırıldı. Aksaray Adalet Sarayı'nda bakım yapıldığı sırada aniden çalışan asansör, işçi M.K'nin (42) üstüne düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.