        Aksaray Haberleri

        Aksaray'da üzerine yük asansörü düşen işçi yaralandı

        Aksaray'da üzerine yük asansörü düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 16:21 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:27
        Aksaray'da üzerine yük asansörü düşen işçi yaralandı
        Aksaray'da üzerine yük asansörü düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

        Aksaray Adalet Sarayı'nda bakım yapıldığı sırada aniden çalışan asansör, işçi M.K'nin (42) üstüne düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

