        Aksaray Haberleri

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:05 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:05
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli Y.E.S.'nin (22), İstanbul'dan getirdiği uyuşturucu ve uyarıcı hapların ticaretini yaptığı bilgisi üzerine evine operasyon düzenledi.

        Evdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



