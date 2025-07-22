Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Gerekirse yine yaparız | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Gerekirse yine yaparız

        ABD Başkanı Trump, ülkesinin bir ay önce İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine düzenledikleri saldırının gerekli olması halinde tekrarlanacağı mesajını verdi. Trump, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Tahran'ın nükleer tesisleri ile ilgili "Zarar çok ciddi, yok edildiler" dediğini belirtti ve "Tabii ki öyle! Tam da dediğim gibi. Ve gerekli olması halinde bunu tekrar yaparız" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 07:22 Güncelleme: 22.07.2025 - 07:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan İran açıklaması: Gerekirse yine yaparız
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer tesislerinin ABD saldırılarıyla 'yok edildiğini' belirterek, "Gerekli olması halinde bunu tekrar yaparız" açıklamasında bulundu.

        ABD Başkanı Donald Trump'tan, ülkesinin İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırıları ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı mesajında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Tahran'ın nükleer tesisleri ile ilgili "Zarar çok ciddi, yok edildiler" dediğini belirten Trump, "Tabii ki öyle! Tam da dediğim gibi. Ve gerekli olması halinde bunu tekrar yaparız" ifadelerini kullandı.

        "Trump Orta Doğu'da daha fazla ölüm görmek istemiyor"
        "Trump Orta Doğu'da daha fazla ölüm görmek istemiyor"

        ABD merkezli haber kanalı CNN'in ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engellemediği yönünde haberler yaptığını hatırlatan Trump, "Yalan haber yapan CNN yalancı 'muhabirini' derhal kovmalı, benden ve İran'ın nükleer tesislerini 'yok eden' harika pilotlardan özür dilemelidir" dedi.

        REKLAM

        Trump, taraflı olmakla eleştirdiği CNN’in, aynı MSNBC kanalı gibi izlenme oranlarında düşüş yaşadığını iddia etti.

        "Trump hazırlıksızdı"
        "Trump hazırlıksızdı" Haberi Görüntüle

        İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

        İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı.

        Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ile 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere yaklaşık 1100 kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı.

        İran ordusunun karşı saldırılarında ise İsrail'in açıklamasına göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

        İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

        İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısında bulundu.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        İş hayatında gençlerin yeri
        İş hayatında gençlerin yeri
        "Bu ulusal gurur meselesi"
        "Bu ulusal gurur meselesi"
        "Trump hazırlıksızdı"
        "Trump hazırlıksızdı"
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Ukrayna-Rusya görüşmesi İstanbul'da
        Ukrayna-Rusya görüşmesi İstanbul'da
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Microsoft sunucularına siber saldırı