ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Gerekirse yine yaparız

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer tesislerinin ABD saldırılarıyla 'yok edildiğini' belirterek, "Gerekli olması halinde bunu tekrar yaparız" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan, ülkesinin İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırıları ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı mesajında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Tahran'ın nükleer tesisleri ile ilgili "Zarar çok ciddi, yok edildiler" dediğini belirten Trump, "Tabii ki öyle! Tam da dediğim gibi. Ve gerekli olması halinde bunu tekrar yaparız" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli haber kanalı CNN'in ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engellemediği yönünde haberler yaptığını hatırlatan Trump, "Yalan haber yapan CNN yalancı 'muhabirini' derhal kovmalı, benden ve İran'ın nükleer tesislerini 'yok eden' harika pilotlardan özür dilemelidir" dedi.

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Trump, taraflı olmakla eleştirdiği CNN’in, aynı MSNBC kanalı gibi izlenme oranlarında düşüş yaşadığını iddia etti.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı.