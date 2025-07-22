Leavitt: Trump Orta Doğu'da daha fazla ölüm görmek istemiyor

Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

"Trump'ın, Gazze dahil Orta Doğu'da çok uzun süredir devam eden ve giderek daha da yoğunlaşan çatışmalara ilişkin mesajı" sorulan Leavitt, ABD Başkanı'nın bölgede daha fazla insanın öldüğünü görmeyi hiç istemediğini vurguladı.

AA'nın haberine göre Beyaz Saray Sözücü Leavitt, "(Trump) Katliamların sona ermesini ve bu bölgede ateşkes müzakereleri yapılmasını istiyor." dedi. Bunun Trump için en büyük öncelik olduğunu söyleyen Leavitt, ABD Başkanı'nın ayrıca Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmasını istediğini dile getirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü, Gazze'deki durumla ilgili, eski ABD Başkanı Joe Biden'a işaret ettiği konuşmasında, "Bu da yine Başkan'a (Trump) önceki yönetimden miras kalan bir başka çelişki. O kadar zayıf ve beceriksizdi ki, dünyada bu kadar çok kaosa ve ölüme yol açtı." diye konuştu.

Leavitt ayrıca "Trump'ın, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyasını yayımlamasını neden istemediği" sorusu üzerine, "Başkan, Adalet Bakanlığı ve FBI'ın, herhangi bir güvenilir kanıt yayımlamak istiyorsa bunu yapması gerektiğini söyledi." ifadesini kullandı.