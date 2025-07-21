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        Tuz Gölü'nde ayağı kırık halde bulunan eşek tedavi altına alındı

        Aksaray'da ayağı kırık halde bulunan eşek, Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 20:09 Güncelleme: 21.07.2025 - 20:09
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        Tuz Gölü'nde ayağı kırık halde bulunan eşek tedavi altına alındı
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        Aksaray'da ayağı kırık halde bulunan eşek, Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kaldırıldı.

        Eskil ilçesi Tuz Gölü kıyısında yaralı halde bulunan eşeğin durumunu gören vatandaşlar, ilçe belediye ekiplerine ihbarda bulundu.

        Aksaray'dan gelen Uzman Veteriner Hekim Mehmet Eroğlu, Tuz Gölü'nde eşeği yerinde inceledikten sonra eşeğin ayağının kırık olduğunu tespit etti. Daha sonra ilçe belediye ekipleri, eşeği Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

        Eşeğin tedavisini üstlenen Eroğlu, eşeğin vatandaşlarca fark edilmemesi durumunda yaşama şansının olmadığını vurgulayarak, "Bir an önce tedavisine başladık. Barınakta röntgeni çekilecek tüm tedavisi tarafımca yapılacak. Umarım en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde yürümesini göreceğiz." diye konuştu.

        Tuz Gölü'nü ziyarete gelen Fevzi Altan ise eşeğin kendilerini görünce zorla ayağa kalktığını ve topallayarak ilerlediğini görünce yetkililere ihbarda bulunduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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