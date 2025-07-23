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        Eskil Kaymakamı Yurddaş, dikiş nakış kursunu ziyaret etti

        Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, Eskil Halk Eğitimi Merkezince açılan dikiş nakış kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:59 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:59
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        Eskil Kaymakamı Yurddaş, dikiş nakış kursunu ziyaret etti
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        Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, Eskil Halk Eğitimi Merkezince açılan dikiş nakış kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.

        Kaymakam Yurddaş ve beraberindekiler, el emeği göz nuru ile yapılan ürünleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Yurddaş, gazetecilere, birbirinden değerli ürünleri incelediğini, bu kursların aile ekonomisine de katkı sağladığını söyledi.

        Kadınların, halk eğitimi merkezlerinin kurslarında sadece bilgi ve beceri kazanmadığını belirten Yurddaş, "Aynı zamanda kadınlarımızın sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlıyoruz. Aile ekonomisine önemli katkılar sunuyoruz. Bu tür kurslar, kadınlarımızın özgüvenlerini artırıyor, komşuluk ilişkilerini güçlendiriyor ve toplumsal dayanışmayı pekiştiriyor." diye konuştu.

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