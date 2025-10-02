Eskil Kaymakamı Uzar'dan Dünya Yaşlılar Günü ziyaretleri

Eskil Kaymakam Harun Uzar, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaşlılara ziyarette bulundu.

Kaymakam Uzar ile beraberindekiler, Derviş ve Kıymet Koç çiftini evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

Uzar, ziyaret sonrası gazetecilere, yaşlıların sadece bir gün değil, her an hatırlanması gerektiğini söyledi.

Koç ailesiyle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten Uzar, "Ailenin genel sağlık ve yaşam durumları hakkında bilgi aldık. Onlara devletin her zaman yanlarında olduğunu ve ihtiyaç duydukları her konuda destek olmaya hazır olduğumuzu söyledik. Allah sağlıklı ve uzun ömürler versin." diye konuştu.