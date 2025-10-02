Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Eskil Kaymakamı Uzar'dan Dünya Yaşlılar Günü ziyaretleri

        Eskil Kaymakam Harun Uzar, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaşlılara ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 10:12 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskil Kaymakamı Uzar'dan Dünya Yaşlılar Günü ziyaretleri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskil Kaymakam Harun Uzar, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaşlılara ziyarette bulundu.

        Kaymakam Uzar ile beraberindekiler, Derviş ve Kıymet Koç çiftini evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

        Uzar, ziyaret sonrası gazetecilere, yaşlıların sadece bir gün değil, her an hatırlanması gerektiğini söyledi.

        Koç ailesiyle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten Uzar, "Ailenin genel sağlık ve yaşam durumları hakkında bilgi aldık. Onlara devletin her zaman yanlarında olduğunu ve ihtiyaç duydukları her konuda destek olmaya hazır olduğumuzu söyledik. Allah sağlıklı ve uzun ömürler versin." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Tam kusura 30 bin lira ceza!
        Tam kusura 30 bin lira ceza!
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, Aksaray'da partisinin ilçe kongresine...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, Aksaray'da partisinin ilçe kongresine...
        Aksaray'da "dur" ihtarına uymayan çocuk sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
        Aksaray'da "dur" ihtarına uymayan çocuk sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 14 yaşındaki çocuk çıktı
        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 14 yaşındaki çocuk çıktı
        GÜNCELLEME 2 - Aksaray'da trafik kazasında 2 asker şehit oldu, 1 kişi öldü
        GÜNCELLEME 2 - Aksaray'da trafik kazasında 2 asker şehit oldu, 1 kişi öldü
        Aksaray'da otoyolda kaza: 2 asker şehit oldu, 1 sivil öldü (2)
        Aksaray'da otoyolda kaza: 2 asker şehit oldu, 1 sivil öldü (2)
        Aksaray'da otoyolda kaza: 2 asker şehit oldu, 1 sivil öldü- Yeniden
        Aksaray'da otoyolda kaza: 2 asker şehit oldu, 1 sivil öldü- Yeniden