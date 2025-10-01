Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 14 yaşındaki çocuk çıktı

        AKSARAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayan, takip sonucu yakalanan otomobil sürücüsünün 14 yaşındaki İ.

        Giriş: 01.10.2025 - 15:13 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:13
        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 14 yaşındaki çocuk çıktı
        AKSARAY’da polisin 'dur' ihtarına uymayan, takip sonucu yakalanan otomobil sürücüsünün 14 yaşındaki İ.A.O. olduğu ortaya çıktı. Araç sahibine 18 bin 600 lira idari para cezası uygulanırken, İ.A.O. da ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Trafik polisi, denetim yaptığı sırada şüphe üzerine 68 AGB 506 plakalı otomobili durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücü otomobiliyle kaçtı. Hacılar Harmanı Mahallesi’ne geldiğinde sürücü araçtan inip, koşarak kaçmaya başladı. Peşinden gelen polisin takibi sonucu yakalanan ve adının İ.A.O. olduğu belirlenen sürücünün 14 yaşında olduğu belirlendi. İfadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen İ.A.O., gazetecilere “Canım istedi kaçtım” dedi. Ekipler otomobili trafikten menederken, aracın sahibine de 18 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

