        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:57 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:57
        Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Abdulkadir B. (44) idaresindeki 68 FK 801 plakalı otomobil, Çiftlik Mahallesi'nde, içinde hasta bulunan Behzat K. (58) yönetimindeki 68 AAR 071 plakalı ambulansla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da şarampole yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, UMKE ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile ambulanstaki sağlık görevlileri Aliye K. (30) ve Müjde C. (26) yaralandı.

        Yaralılar ile ambulanstaki iki hasta, başka bir ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Abdulkadir B'nin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

