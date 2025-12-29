Habertürk
Habertürk
        Aksaray'da eğitime kar engeli

        Aksaray'da eğitime kar engeli

        Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

        29.12.2025 - 00:26
        Aksaray'da eğitime kar engeli
        Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yağan kar yağışı ile birlikte oluşması muhtemel tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 29 Aralık'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

