Aksaray'da kar etkili oldu
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kar çalışmalarını yerinde inceledi.
Gece saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle hayatı olumsuz etkiledi. Valilik koordinesinde geniş çaplı tedbirler alındı.
Vali Kumbuzoğlu başkanlığında oluşturulan kriz merkezi, meteorolojik veriler ve hava şartlarını değerlendirirken yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar yağışının ulaşımı aksatmaması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yol tuzlama, tipi nedeniyle karın biriktiği notlarda temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.
Şehirlerarası yollarda meydana gelen trafik kazaları takip edildi. Kumbuzoğlu şehirlerarası, ilçe, belde ve köy yollarında yol durumlarını yakından takip ederek ilgililerden bilgi aldı.
Akin-Balcı kara yolunun 12. kilometresinde buzlanma nedeniyle yoldan çıkan tır, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarılırken Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray-Nevşehir kara yolunda buzlanma nedeniyle tuzlama ve çözücü solisyon uygulaması gerçekleştiren karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları takip etti.
Kumbuzoğlu, buzlanma nedeniyle hasarlı kazaların meydana geldiğini, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin belirlenen güzergahlarda tipileme ve buzlanma yaşanan noktalara müdahalede bulunduğunu söyledi.
Aksaray'da yoğun kar yağışı ile başlayan olumsuz hava koşullarının buzlanma ile devam ettiğini ifade eden Vali Kumbuzoğlu, "Aksaray-Konya, Aksaray-Adana anayollarında hasarlı kazalar oluştu. Akin yolu üzerinde bir tır buzlanmadan dolayı kayarak yoldan çıktı. Güzelyurt-Gücünkaya yol güzergahında bir araç kurtarıldı. Şu ana kadar başka olumsuz bir durum yok. Karayolları, İl Özel İdaresi AFAD, UMKE, emniyet ve jandarma ile 7/24 saat görev başındayız." dedi.
Ayrıca belediye ekipleri, karla kaplanan yollarda temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
