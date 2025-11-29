Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Anne ve babasını kaybettiği kanserle mücadelede sevdiklerinin desteğinden güç aldı

        ZEKERİYA KARADAVUT/AYNUR ALTUNIŞIK - Aksaray'da yaşayan Şeyda Coşar, tırnağının çıkmaması üzerine başlayan süreçte teşhisi konulan deri kanserini uygulanan tedavi ve yakınlarının desteğiyle yenerek yeni hayatının kapısını araladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 12:27 Güncelleme: 29.11.2025 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ve babasını kaybettiği kanserle mücadelede sevdiklerinin desteğinden güç aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZEKERİYA KARADAVUT/AYNUR ALTUNIŞIK - Aksaray'da yaşayan Şeyda Coşar, tırnağının çıkmaması üzerine başlayan süreçte teşhisi konulan deri kanserini uygulanan tedavi ve yakınlarının desteğiyle yenerek yeni hayatının kapısını araladı.

        Emekli eczacı teknisyeni iki çocuk annesi 57 yaşındaki Coşar için 2012'de tırnağının düşmesinin ardından zorlu süreç başladı.

        Kanaması tekrarlayan Coşar, gittiği Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3. evre geçişinde deri kanseri olduğunu öğrendi.

        Babasını akciğer, annesini de kalın bağırsak kanserinden kaybeden Coşar, zorlu hastalık sürecini uygulanan tedavinin yanı sıra yüksek moral ve yakınlarının desteğiyle yendi.

        - Hastalık sürecinde iyileşeceği inancını hiç kaybetmedi

        Coşar, AA muhabirine, kanser hastası olduğunu öğrendiğinde yaşadığı duyguların tarif edilemeyecek kadar acı olduğunu söyledi.

        Kanserin adının bile insana korkunç geldiğini ama hemen kendisini toparladığını anlatan Coşar, kanseri yeneceğine hep inandığını dile getirdi.

        Coşar, hemen tedaviye başlandığını belirterek, "İki yıl süren çeşitli tedavilerin ardından sol baş parmağımı kestiler ve lenflerimi aldılar. Şükür kanseri atlattım. Kontrollerimi aksatmıyorum. Kanser beni alt edemedi. Ben kendimi seviyordum ve bana ihtiyacı olan insanları biliyordum. Onlar için de hayatta kalmam gerekiyordu." diye konuştu.

        - "Hayat çok güzel, değerini bilmek gerekiyor"

        Kanserden korkmadan dirayetli şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Coşar, sinir, stres ve üzüntüden uzak durulduğunda tedavi sürecinin daha sağlıklı ilerlediğini ifade etti.

        Coşar, bu süreçte yakınlarının desteğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Bu hastalık karşısında tutunduğum en büyük şey eşim, işim ve sevdiğim dostlarımdı. Yüksek moral, bu hastalığı yenmek için çok şart. Hayatı çok seviyorum. Yaşamımı kanser öncesi ve sonrası gibi iki döneme ayırıyorum. Emekli oldum, kurslara katılıyorum. Hayatımda daha güzel şeylerin olacağına eminim. Hayat çok güzel, değerini bilmek gerekiyor. Baş parmağımın kesilmesini de kafama takmıyorum. Benim için önemli değil. Ayaklarım olmasa da yürümesem veya kollarım olmasa da bu, aynı böyle olacaktı. Önemli olan hayatı sevmeniz ve sizi sevenlerin olması."

        Sigarayı çok içen babasının teşhis konulduktan bir hafta sonra hayatını kaybettiğini anlatan Coşar, "Ailesinde kanser hikayesi olanlar kesinlikle tahlillerini yaptırsın, sigara ve alkol kullananların muhakkak akciğerlerine baktırması lazım." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler

        Benzer Haberler

        Park halindeki 3 araca çarpan alkollü sürücü, sağlık çalışanına "Beni morga...
        Park halindeki 3 araca çarpan alkollü sürücü, sağlık çalışanına "Beni morga...
        Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü, küçülmeye hızla deva...
        Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü, küçülmeye hızla deva...
        Aksaray'da 10 günde 5 yakınını kaybeden vatandaşa Eskil Belediyesi el uzatt...
        Aksaray'da 10 günde 5 yakınını kaybeden vatandaşa Eskil Belediyesi el uzatt...
        Aksaray Belediyesi'nin kontrolsüz yıkımı az kalsın dükkanları yıkıyordu
        Aksaray Belediyesi'nin kontrolsüz yıkımı az kalsın dükkanları yıkıyordu
        "Küseceksen Oynamayalım" kahvehanesindeki kavga sokağa taştı Kavga gürültü...
        "Küseceksen Oynamayalım" kahvehanesindeki kavga sokağa taştı Kavga gürültü...
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı