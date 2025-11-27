Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

        Giriş: 27.11.2025 - 17:08 Güncelleme: 27.11.2025 - 17:08
        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 425 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 15 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

