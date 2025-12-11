Habertürk
        Aksaray'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        11.12.2025 - 15:54
        Aksaray'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        İhsan O. idaresindeki 27 P 9049 plakalı tır, Ankara-Adana kara yolu Ağaçlı Kavşağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

