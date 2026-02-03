Habertürk
        Aksaray Haberleri

        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 23:37 Güncelleme: 03.02.2026 - 23:37
        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Aşık Molla Caddesi'nde seyreden Ziya K'nin (36) idaresindeki 26 TP 216 plakalı otomobil, Recep T'nin (40) kontrolündeki 68 AFN 722 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücülerle birlikte 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Ziya K'nin 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

