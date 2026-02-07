Aksaray'da ağabeyini silahla öldüren şüpheli kaçtı
Aksaray'da bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü.
Hassas Mahallesi'nde yaşayan Zeki Y. (74) ile kardeşi Şambaz Y. (64) arasında daire bölüşme nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Şambaz Y, ağabeyi Zeki Y'ye ateş edip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Y, hayatını kaybetti.
Polis kaçan kardeşi yakalamak için çalışma başlattı.
