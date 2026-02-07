Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaray'da ağabeyini silahla öldüren şüpheli kaçtı

        Aksaray'da bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 19:25 Güncelleme: 07.02.2026 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da ağabeyini silahla öldüren şüpheli kaçtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'da bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü.

        Hassas Mahallesi'nde yaşayan Zeki Y. (74) ile kardeşi Şambaz Y. (64) arasında daire bölüşme nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Şambaz Y, ağabeyi Zeki Y'ye ateş edip kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Y, hayatını kaybetti.

        Polis kaçan kardeşi yakalamak için çalışma başlattı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Domenico Tedesco HT Spor'a konuşuyor!
        Domenico Tedesco HT Spor'a konuşuyor!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Para için Hollanda'dan Aksaray'a geldi, çıkan tartışmada ağabeyini öldürdü
        Para için Hollanda'dan Aksaray'a geldi, çıkan tartışmada ağabeyini öldürdü
        Aksaray'da şiddetli sağanak etkili oldu
        Aksaray'da şiddetli sağanak etkili oldu
        Yola düşen yatak, kazaya neden oldu; 1 yaralı
        Yola düşen yatak, kazaya neden oldu; 1 yaralı
        Arkadaşını bıçakla ağır yaraladı, biri hastaneye diğeri cezaevine gitti
        Arkadaşını bıçakla ağır yaraladı, biri hastaneye diğeri cezaevine gitti
        Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise "Problemli olan sizsiniz" dedi...
        Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise "Problemli olan sizsiniz" dedi...
        6 Şubat depreminde 10 yakınını kaybedip Aksaray'a yerleşen ayakkabı imalatç...
        6 Şubat depreminde 10 yakınını kaybedip Aksaray'a yerleşen ayakkabı imalatç...