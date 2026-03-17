Aksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Nurullah G. (25) idaresindeki 34 BGU 267 plakalı kamyonet ile Mustafa Ö. (55) yönetimindeki 68 AE 670 plakalı minibüs, Ortaköy çevre yolunda çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.



Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

