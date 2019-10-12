Lise öğrencileri, buldukları dizüstü bilgisayarı polise teslim etti

AKSARAY´da yaşayan lise öğrencisi iki arkadaş İshak Yüksektepe ve Umut Şen oyun parkında buldukları, içinde dizüstü bilgisayar olan çantayı, sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

İshak Yüksektepe, arkadaşı Umut Şen ile bugün saat 11.00 sıralarında, kurstan döndükleri sırada Büyükbölcek Mahallesi'nde bir oyun parkının kenarında çanta gördü. Yüksektepe ve Şen, içerisinde dizüstü bilgisayar bulunan çantayı arkadaşıyla birlikte yaklaşık 2 kilometre yürüyerek Aksaray Emniyet Müdürlüğü´ne götürdü. Polis memuruna bilgisayar bulduklarını belirten Yüksektepe, polislere çantayı teslim etti. Polis ekipleri yürüyerek gelen lise öğrencilerine teşekkür edip, polis aracıyla evlerine götürdü. Polis ekipleri dizüstü bilgisayarın üzerinde yazan seri numarasından sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Çantayı bulup polislere teslim eden lise öğrencisi İshak Yüksektepe, "Kurs dönüşü yol kenarında bulunan parkta, çantayı gördük. İçine baktığımızda laptop vardı. Arkadaşımla beraber aklımıza polise götürmek geldi. Bize en yakında bulunan Aksaray Emniyet Müdürlüğü´ne laptopu teslim ettik. Bu laptop belki de kaybeden kişi için çok değerli olabilir. Biz de arkadaşımla başkalarının eline geçmeden polise teslim etmeyi uygun gördük. İnşallah sahibi hemen bulunur" dedi.

AKSARAY 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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