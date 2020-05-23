Yasak nedeniyle araç bulamayanları evlerine polis götürdü

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)İZMİR'den gece yarısı yolcu otobüsüyle geldiği Aksaray'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle taksi ve toplu taşıma aracı bulamayan Hilmi Boz (65) ile 2 genç, devriye görevi yapan polis ekibi tarafından evlerine götürüldü. <br>İzmir'de bir çiftlikte çalışan Hilmi Boz, 65 yaş ve üstü kişilere 1 aylığına verilen seyahat izni üzerine yolcu otobüsüyle memleketi Aksaray'a geldi. Saat 03.00 sıralarında Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsten inen Boz, 81 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evine gitmek için toplu taşıma aracı ve taksi bulamadı. Devriye görevi yapan polislere durumunu anlattı. Polis de Boz ile terminaldeki 2 genci devriye aracıyla evlerine bıraktı. <br>Hilmi Boz, "Bir çiftçilikte işçi olarak çalışıyordum. İş yerimden izin alarak, Aksaray´a otobüsle geldim. Terminalde otobüs ve taksi bulamayınca polis ekiplerinden yardım istedim. Polis ekipleri bana yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun evime gidiyorum" diye konuştu.<br>Kentte ise sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görülürken, sokaklarda sessizlik hakim oldu. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ <br>2020-05-23 11:28:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.