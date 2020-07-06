Aksaray'da 'hatalı sollama' kazası: 3 yaralı

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY´da, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. <br>Kaza, saat 12.00 sıralarında, Akın köyü çıkışında meydana geldi. Ali Akın'ın (27) kullandığı 68 BD 058 plakalı traktörü sollamak isteyen Ferdi Yıldırım (27) yönetimindeki 42 DLA 49 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammed Kozan'ın (18) kullandığı 68 AG 766 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Muhammed Kozan ve Ferdi Yıldırım ile Yıldırım'ın aracında bulunan Volkan Soner Özsoy (20) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Traktör sürücüsü Ali Akın, ''Ferdi Yıldırım'ın kullandığı araç, Aksaray yönünden gelip beni solamaya çıktı. Ben de karşı yönden gelen aracı görüp yavaşladım. Her iki sürücü de panik yapıp, kafa kafaya çarpıştı" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-07-06 13:42:31<br>

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