Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Binnaz, öldü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Binnaz Bağ yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi 5825 Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binnaz Bağ, 2´nci katta bulunan evlerinin camlı balkonunda oynamaya başladı. Bir süre sonra demir parmaklıklara tırmanıp, aşağı bakmaya çalışan minik Binnaz, beton zemine düştü.
Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Binnaz Bağ, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-07-24 10:55:24
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