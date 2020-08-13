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Şehre taşınmak isteyen eşini tabancayla vurdu

DHA

Şehre taşınmak isteyen eşini tabancayla vurdu


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da Musa Şaşmaz (77), iddiaya göre, şehre taşınmak isteyen eşi Emsal Şaşmaz'ı (61) çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Ağır yaralanan kadın tedaviye, eşi ise gözaltına alındı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Yuva köyünde meydana geldi. 10 yıl önce 2'nci evliliklerini yapan Musa Şaşmaz ile Emsal Şaşmaz arasında, köyden Aksaray merkeze taşınma konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Musa Şaşmaz yanında bulunan tabancayla ateş ederek eşini göğsünden yaraladı. Silah seslerini duyan komşular, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emsal Şaşmaz´ı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Emsal Şaşmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Musa Şaşmaz ise ifadesinin ardından adliye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-08-13 12:20:48

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