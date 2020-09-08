Başkan Altınsoy: “İnandığımız yolda durmak yok”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altınsoy: “İnandığımız yolda durmak yok”

İHA

Başkan Altınsoy: “İnandığımız yolda durmak yok”

Aksaray’da AK Parti Eskil, Sultanhanı, Ortaköy ve Ağaçören 7. Olağan İlçe Kongreleri tamamlandı.
AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zembilci, Aksaray İl Koordinatörü ve Adana Milletvekili Abdullah Doğru ile il, ilçe kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ve korona virüs (Covid19) nedeniyle maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini en üst düzeyde tutulduğu 7. Olağan İlçe Kongrelerinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.
İlçe Kongrelerini değerlendiren Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti teşkilatlarının hizmet odaklı çalışan ve eser siyaseti yapan isimleri bir araya getirdiğinin altını çizerek, “Partimizde boş söz, boş vaat yoktur. Halka hizmet için buluştuğumuz bu çatı altında ülkemizi ilk on ekonomi arasına sokacak yolda emin adımlarla yürüyoruz. Bu bir bayrak yarışı, bugün biz varız yarın başkaları olacaktır ama hizmet yürüyüşü daima devam edecektir. Bugün AK Parti Türkiye’nin son 19 yılının mimari olmanın yanında, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonları ile de ülkenin istikbaline taliptir. Birlik içinde, dirlik içinde daha da güçlü, daha da coşkulu, daha da heyecanlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi. “Davası ümmet ve vatan olanın derdi de büyük olur” diyen Başkan Altınsoy, “Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, AK Parti artık sadece Türkiye’nin partisi ve umudu değildir. AK Parti Türkiye sınırlarını aşacak bir etki ve hayranlık ile milyonlarca Müslümanın ve mazlumun umudu, davası ve sevdasıdır. Milletimize hizmet yolunda hep birlikte, aynı gaye ve inanç ile tek yürek kenetlenmiş şekilde yürüyeceğiz. Biliyoruz ki; tek çaremiz birlik olmaktır, inşallah bu kutlu yürüyüşe Rabbimizin yardımı, teşkilatlarımızın samimi gayretleri ve halkımızın sahiplenmesiyle devam edeceğiz. AK Parti il ve ilçe teşkilatları olarak bu erdemli ve kutlu mücadelenin adanmışları olarak halkımıza ve ülkemize en iyi hizmet ve çabanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah hep birlikte daha güzel olana varmak için birlik ve beraberliğimizi daha da güçlü kılacağız. Kongrelerimizin ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ATSO Dış Ticaret Ofisi hizmete başladı
YEREL HABERLER ATSO Dış Ticaret Ofisi hizmete başladı
Aksaray’da ATB, İl Tarım ve SÜP’ten ortak proje
YEREL HABERLER Aksaray’da ATB, İl Tarım ve SÜP’ten ortak proje
7 bin yıl önce her evin silosu varmış
YEREL HABERLER 7 bin yıl önce her evin silosu varmış
Kuzeyboru, çeyrek final biletini aldı
YEREL HABERLER Kuzeyboru, çeyrek final biletini aldı
Hafif ticari araçta 49 kilo eroin ele geçirildi: 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçta 49 kilo eroin ele geçirildi: 4 ...
Aksaray'da 49 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Aksaray'da 49 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
Aksaray’da 9 yaşındaki bisikletli çocuğa otomobil çarptı
YEREL HABERLER Aksaray’da 9 yaşındaki bisikletli çocuğa otomobil ...
Boş arazideki yangın itfaiye tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Boş arazideki yangın itfaiye tarafından söndürüldü
ATSO Başkanı Göktaş: “Pandemiye rağmen ihracat rakamları arttı”
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Göktaş: “Pandemiye rağmen ihracat ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücünün korona olduğu ortaya çıktı Polislerden korona olduğunu saklayan sürücünün karantinada olduğu hastanede ortaya çıktı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X