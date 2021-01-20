Aksaray’da fırınlar denetleniyor

Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Evren Dinçer’in talimatları doğrultusunda şehir genelinde hizmet veren fırınları ve unlu mamul üretimi yapan işletmeleri denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen durumları ve üretilen ürünlerin gramajları kontrol edildi, korona virüs tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığına bakıldı. Şehir genelinde fırınlarda yapılan denetimlerde, çalışanların maske ve eldiven kullanıp kullanmadığı kontrol edildi. Ayrıca üretilen ürünlerin gramajlarını ölçen görevliler, sonrasında üretim bölümlerini kontrol etti.

Halk sağlığını korumak amacı ile denetimlerin yıl boyunca süreceğini ifade eden Aksaray Belediyesi yetkilileri, denetim yapılan iş yerlerinde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, çalışanların kılık kıyafetleri, fırınların temizliği, hammaddelerin saklanma şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve gramajlarının kontrol edildiğini kaydetti.

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