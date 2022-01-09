Araçla polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücü yaralı olarak yakalandı Kafası kanlar içinde kalan sürücü, yarasını unutup arabası ve ehliyetini sordu Polisin “Neden kaçtın?” sorusuna “Kafam iyiydi vallahi, kaçıyordum” diyen yaralı sürücüye ilk müdahaleyi polis yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araçla polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücü yaralı olarak yakalandı Kafası kanlar içinde kalan sürücü, yarasını unutup arabası ve ehliyetini sordu Polisin “Neden kaçtın?” sorusuna “Kafam iyiydi vallahi, kaçıyordum” diyen yaralı sürücüye ilk müdahaleyi polis yaptı

İHA

Araçla polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücü yaralı olarak yakalandı Kafası kanlar içinde kalan sürücü, yarasını unutup arabası ve ehliyetini sordu Polisin “Neden kaçtın?” sorusuna “Kafam iyiydi vallahi, kaçıyordum” diyen yaralı sürücüye ilk müdahaleyi polis yaptı

Aksaray’da drift atarken asayiş ekiplerini fark eden ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sırasında bir tıra çarpıp kaza yaptı. Kafasındaki yaraya ilk müdahaleyi polis ekiplerinin yaptığı sürücü, yarasını unutup arabasını ve ehliyetini sordu.
Olay, dün gece yarısı Tacin Mahallesi yeni Hastane Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 AP 940 plakalı otomobilinde alkol alarak seyreden Ahmet Han K. (20), alkolün de verdiği etkiyle yolda drift atmaya başladı. Bu sırada caddede devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekibi, drift atan aracı fark ederek sürücüsüne dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla aracıyla kaçmaya başlarken, polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Asayiş ekipleri sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerine bir kazaya sebebiyet vermemek için kontrollü şekilde takibi sürdürdü. Sürücünün telaşa kapılmaması için uzaktan takip yapan polis ekipleri, telsizden haber merkezine bilgi verdi. Haber merkezi aracın plakasını diğer ekiplere de bildirerek, bölgede güvelik önlemleri alındı. Aşırı hızla trafikte tehlike saçarak kaçan sürücü, E90 karayoluna çıkarak kaçmayı sürdürürken çok geçmeden Yaşar Kuralay (50) idaresindeki 50 ABJ 928 plakalı tıra yandan çarptı.

Tır şoföründen alkollü sürücüye “Hiç mi vuracak adam bulamadın” tepkisi
Kazada otomobilin ön kısmı adeta katlanarak hurdaya döndü. Otomobilden kısa sürede çıkmayı başaran yaralı sürücü, bu kez de yaya olarak kaçmaya başladı. Karayolundan geçerek ara sokaklara doğru kaçan yaralı sürücü bir süre sonra peşinden koşan polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin “Neden kaçtın?” sorusuna “Kafam iyiydi vallahi, kaçıyordum” diye cevap veren yaralı sürücüye kızan tır şoförü Kuralay, “Lan oğlum ne yapayım ben seni? Hiç mi vuracak adam bulamadın sen? Sizinle mi uğraşacağız biz?” diyerek tepki gösterdi.

Yaralı sürücüye ilk müdahale polis ekiplerince yapıldı
Yaya olarak kaçarken yakalanan ve kafası kanlar içinde kalan sürücü, sağlık tedbirleri kapsamında polis memurlarınca yerinden kaldırılmadı. Olay yerindeki polis ekipleri haber merkezine bilgi vererek olay yerine acil ambulans istedi. Ambulans beklenirken yaralı sürücünün kafasındaki kanamanın devam ettiğini fark eden polisler, orada ilk müdahaleyi yaptı. Polis aracından getirdikleri peçete ile sürücünün kafasındaki kanamayı durdurmaya çalışan polis memurları, bir taraftan da tedirginlik yaşayan sürücüyü konuşarak sakinleştirmeye çalıştı.

“Dondum ağabey, hasta olacağım” diyerek kalkmak istedi
Polis memurlarının bir taraftan yarasına müdahale ettiği, bir taraftan da sakinleştirmeye çalıştığı yaralı sürücü bu kez de ehliyet ve aracının peşine düştü. Oturduğu yerden kalkıp gitmek isteyen genç, polis ekiplerine defalarca aracını sordu. Oturduğu yerden kalkmasına izin vermeyen polis memurlarına ilk önce aracını soran genç sürücü, “Ahmet ağabey araba nasıl? Tamam da arabaya bir bakabilir miyim?” diye seslendi. Daha sonra ehliyetini soran sürücü, “Ehliyet gitti benim. Ehliyet gitti” dedi. Israrla kalkmak isteyen sürücü, son olarak kalkabilmek için üşüdüğünü belirterek, “Kalkabilir miyim? Dondum ağabey hasta olacağım” dedi. Genç sürücü, “Bir sigara verir misin Ahmet ağabey?” diye seslendiği polis memuruna ısrarla defalarca aracını sordu.

1.26 promil alkollü çıkan sürücüye 2 bin 448 TL ceza kesildi, ehliyetine el kondu
Bir süre sonra olay yerine ambulansın gelmesiyle polis ekipleri rahat bir nefes aldı. 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa bindirilen sürücü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılan testte 1.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan işlemlerin ardından sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 825 TL, trafiği tehlikeye düşürmekten 427 TL, trafik kurallarını ihlal etmekten 196 TL olmak üzere toplam 2 bin 448 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi. Kazalı araç içindeki alkol tenekeleri ise dikkat çekti.

“Polisten kaçıyormuş, geldi bana vurdu”
Yaşanan kazayı anlatan tır sürücüsü Yaşar Kuralay, “Yeşil yandı, ben geçiyordum o sırada sağımdan ‘tak’ diye bir ses geldi. O an ne olduğunu bilemedim. Aşağıya indim baktım, sağımda bir taksi. O an zaten polisten kaçıyormuş, alkollüymüş şahıs. Geldi bana vurdu, polislerden kaçarken de şurada yakalandı” dedi.
Tır sürücüsü de işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray’da halk otobüsleri denetlenirken, pandemi uyarısı yapılıyor
YEREL HABERLER Aksaray’da halk otobüsleri denetlenirken, pandemi ...
Koronavirüse yenilen aile hekimi toprağa verildi
YEREL HABERLER Koronavirüse yenilen aile hekimi toprağa verildi
Koronavirüse yenilen aile hekimi toprağa verildi
YEREL HABERLER Koronavirüse yenilen aile hekimi toprağa verildi
Aksaray’da seyir halindeki otomobilin motor kısmı yandı
YEREL HABERLER Aksaray’da seyir halindeki otomobilin motor kısmı ...
Başkan Dinçer sanayi esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Dinçer sanayi esnafını ziyaret etti
Sanal gerçeklik gözlüğüyle ineklerin süt verimliliği arttı
YEREL HABERLER Sanal gerçeklik gözlüğüyle ineklerin süt verimliliği ...
İnce: Terörün her türlüsünü kınayan kim varsa biz iş birliği yaparız
YEREL HABERLER İnce: Terörün her türlüsünü kınayan kim varsa biz iş ...
Banyoda gaz sıkışması nedeniyle patlama; duvar yıkıldı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Banyoda gaz sıkışması nedeniyle patlama; duvar ...
Sıkışan gaz bomba gibi patladı, duvarları yıkılan evde 3 kişi yaralandı Müstakil evin banyosunda bulunan ve gaz sızdıran tüplü şofben ateşlenince bomba gibi patladı Duş almak için tüplü şofbeni ateşledi, sıkışan gaz patladı
YEREL HABERLER Sıkışan gaz bomba gibi patladı, duvarları yıkılan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.