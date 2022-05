Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel yemekleri yarıştırdılar

Aksaray’da yurt genelinde olduğu gibi Türk Mutfağı Haftası kutlanırken, ilçelerden ve köylerden gelen kadınlar hünerlerini 5. Aksaray Yöresel Yemek Yarışması'nda sergiledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından 5 yıl önce Türk mutfağının Dünya ve Avrupa’ya tanıtılması amacıyla başlatılan Türk Mutfağı Haftası 2127 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde kutlanırken, Aksaray’da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından her yıl Türk Mutfağı Haftasına özel etkinlikler çerçevesinde Aksaray’ın yöresel lezzetleri hem 81 ile hem de yurt dışına tanıtılıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kentin lezzetlerini tanıtmak için 5 yıldır düzenli olarak Aksaray Yöresel Yemek Yarışmasını sürdürürken, bu yıl 37 kadın 32 farklı yemekle hünerlerini konuşturdu. Aksaray Kültür Evi bahçesinde 5 jüri üyesine yemeklerini tattıran kadınlar fazla puan almak ve dereceye girmek için yarıştı. 32 farklı lezzet görünüm, yerelde kullanılan malzemelerin incelenmesi, lezzet ve sunum ile 100 puan üzerinden değerlendirildi. Yarışmanın sonunda yapılan tüm yemekler kurum ve kuruluşlardan gelen temsilcilere ikram edildi.



Yemek yarışmasının Aksaray’ın kültürel tanıtımında pay sahibi olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, “Cumhurbaşkanlığı Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Kültür Turizm Bakanlığımızın himayelerinde 81 ilimizde ve dış temsilciliklerde 2127 Mayıs tarihleri Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanıyor. Bu çerçevede şu anda bu hafta içerisinde tüm illerimizde, dış temsilciliklerimizde Türk Mutfağını gösterebilmek tanıtabilmek adına çok güzel etkinlikler yapılıyor. Burada da valiliğimiz koordinasyonunda Aksaray yöresel yemeklerini, yemek kültürümüzü tanıtmak adına bir dizi programlar yapıyoruz. Bugün burada, aslına bakarsanız geleneksel olarak yaptığımız ve bu yıl beşincisini düzenlediğimiz 5. Aksaray Yöresel Yemek Yarışmasını yapıyoruz. Bugün itibariyle 37 tane ilçelerimizde, köylerimizden, kasabalarımızdan ve merkezden katılan yarışmacılarımız var. Burada bu yarışmayla hem yemek kültürümüzü gelen misafirlerimize hem de bu bizim için bir arşiv oluyor. Geçtiğimiz yıllarda Aksaray Yemekleri kitabını çıkarmıştık. Bu yarışmalar her defasında yeni yemeklerimizin de eklenmesiyle daha da arşivimiz genişliyor. Yemek kitabımız içerik olarak daha da kuvvetlenmiş oluyor” dedi.



2. Geleneksel Aksaray Yöresel Yemek Yarışması'nda birinci olan ve girdiği diğer yarışmalarda ödüller alarak yılan pancarı dolması ile yarışan Durdane Özmel (61), “Yemek yarışmasına dördüncü katılmam ve dördünde de ilk etapta kapak böreği ile birinciliği aldım. İkinci sene onur ödülü verdiler. Üçüncü sene Turizm Elçiliği ödülü verdiler. Şimdi de gelin görümce geldik. Ben yılan pancarı dolması yaptım. Görümcemi de kapak böreği ile getirdim. Bir arkadaşımızı da keşkek ile getirdik. Güzelyurt’a ait sadece süt yarma tere yağ başka bir şey katmadık. Böylece memleketimiz için geldik. Hedefi Allah bilir bak buraya 30 kişi katıldık. Hedef diye bir şey yok hepimiz hedefteyiz. Ne olursa olsun biz memleket için geldik. Aksaray bir yerlerde görünsün, tanınsın turizmi buraya getirelim” diye konuştu.



Yarışmaya kaymaklı börek sunumu ile katılan Gülay Ergin (39), “Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinden katılıyoruz. Yöremizin kaymak böreğini tanıtmak için geldik. Her şey organiktir, kendi elimizle yaptığımız ürünlerle geldik. İnşallah beğenilir, inşallah iddialıyız. Şanlı olan kazansın, sonuç olarak bunların hepsi Aksaray’ımızın tanıtımı için” dedi.

