Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ahmet Deniz (28) kontrolündeki 34 BMA 234 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladığı için Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında emniyet şeridine park etti.

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