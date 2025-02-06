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        Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:26 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:26
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        Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Ahmet Deniz (28) kontrolündeki 34 BMA 234 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladığı için Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında emniyet şeridine park etti.

        Yabancı uyruklu Ahmet Raouk (46) idaresindeki 46 MA 5158 plakalı otomobil, lastik değiştiren sürücü Deniz ile hafif ticari araca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücülerle hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Raouk ile hafif ticari araçtaki İrem Deniz (20) hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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