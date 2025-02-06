Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Ahmet Deniz (28) kontrolündeki 34 BMA 234 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladığı için Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında emniyet şeridine park etti.
Yabancı uyruklu Ahmet Raouk (46) idaresindeki 46 MA 5158 plakalı otomobil, lastik değiştiren sürücü Deniz ile hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücülerle hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Raouk ile hafif ticari araçtaki İrem Deniz (20) hayatını kaybetti.
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