Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Anne ve 4 çocuğu sobodan sızan gazdan zehirlendi

        AKSARAY'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen, anne ve 4 çocuğu hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:22 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ve 4 çocuğu sobodan sızan gazdan zehirlendi
        ABONE OL

        AKSARAY’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen, anne ve 4 çocuğu hastanede tedaviye alındı. Çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde yaşayan Döne Koçak (38) ile çocukları Ravza Dudu (16) Buse (13) İkra Naz (8) ile Furkan Efe Koçak’tan (2) haber alamayan yakınları sabah saatlerinde eve geldi. Yakınları, anne ve çocuklarını yarı baygın yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. 5 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aile bireylerinin, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlendi. Durumları ağır olan Ravza Dudu, Buse, İkra Naz ve Furkan Efe Koçak Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Döne Koçak ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aile Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar için itiraz!
        Aile Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar için itiraz!
        10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu
        10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        İstanbulluların karla imtihanı
        İstanbulluların karla imtihanı
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!

        Benzer Haberler

        "Filenin Şalvarlı Sultanları", Kuzeyboru ile gösteri maçı yaptı
        "Filenin Şalvarlı Sultanları", Kuzeyboru ile gösteri maçı yaptı
        Şalvarlı, 'Anadolu Sultanları' takımı, Kuzeyboru takımı ile dostluk maçı ya...
        Şalvarlı, 'Anadolu Sultanları' takımı, Kuzeyboru takımı ile dostluk maçı ya...
        Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 k...
        Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 k...
        Patlayan lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 7 yaralı
        Patlayan lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 7 yaralı
        Aksaray'da 3 ilçede eğitime kar engeli
        Aksaray'da 3 ilçede eğitime kar engeli
        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yarala...
        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yarala...