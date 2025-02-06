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        "Filenin Şalvarlı Sultanları", Kuzeyboru ile gösteri maçı yaptı

        Aksaray'da köy kadınlarının kurduğu "Anadolu Sultanları" takımı, Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru ile gösteri maçı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:13 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:40
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        "Filenin Şalvarlı Sultanları", Kuzeyboru ile gösteri maçı yaptı
        ABONE OL

        Aksaray'da köy kadınlarının kurduğu "Anadolu Sultanları" takımı, Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru ile gösteri maçı yaptı.

        Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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