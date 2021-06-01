Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen denetim ve kontroller kapsamında, 30 Mayıs 2021 tarihinde Sarıyahşi ilçesi Boğazköy mülki sınırları içerisinde yapılan fiziki takip sonucunda, göçmen kaçakçılığı ve organizatörlüğü yapan M.K isimli şüphelinin kullandığı TIR durduruldu.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Durdurulan tırda yapılan kontroller sonrasında; 69 Afgan, 17 Pakistan, 6 Bangladeş uyruklu toplamda 92 göçmen yakalanırken şüpheli TIR sürücüsü üzerinde yapılan aramada ise 3 mg metamfetamin madde ve 7 adet uyuşturucu madde kullanımı aparatı ele geçirildi. Yakalanan göçmenlerin, Aksaray İl Göç Müdürlüğü tarafından işlemleri başlatılırken şüpheli TIR sürücüsü gözaltına alındı.