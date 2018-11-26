İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da İYİ Parti adayının gösterilmesini istediğini söyledi. Akşener, İstanbul ve İzmir'de ise CHP'nin adayının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP ile yaptıkları yerel seçim görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Akşener, "CHP 14 büyükşehirden İzmir, Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Balıkesir'i masaya getirmek istemiyor. Geriye 9 il kalıyor. Üzerinde çalışacağımız işte bu 9 büyükşehirdir" dedi.

"İstanbul ve Ankara'da hakkaniyetli bir çözüm bulmamız gerekiyor" diyen Akşener, Mansur Yavaş'ın Ankara adaylığı hakkında şunları söyledi:

"Mansur Bey'le ben hiç görüşmedim. Arkadaşlardan gidip gelenler var. Daha önce de söylemiştim; Mansur Bey bizden aday olmayı tercih ederse memnun olurum. Ancak kamuoyuna yaptığı açıklamalara bakılırsa Mansur Bey'in öncelikli tercihinin CHP olduğu anlaşılıyor. Bakalım görüşmelerde nasıl bir noktaya varılacak."

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