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Akupunktur nedir? Nasıl yapılır? Akupunktur hangi hastalıklara iyi gelir?

Çin başta olmak üzere birçok uzakdoğu ülkesinde geçmişten beri kullanılan bir tıp uygulaması olan akupunkturun özellikle ağrı başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Peki akupunktur nedir? Nasıl uygulanır? Akupunktur hangi hastalıklara iyi gelir?

Akupunktur nedir? Nasıl yapılır? Akupunktur hangi hastalıklara iyi gelir?

Çin'de uzun yıllar ünce kullanılmaya başlanıp günümüzde bilim adamlarının yaptığı araştırmalarla geliştirilen akupunktur uygulaması birçok hastalığa iyi geliyor. Peki akupunktur nedir? Akupunktur nasıl yapılır? Hangi hastalıklara iyi gelir? Akupunktur hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

AKUPUNKTUR NEDİR?

Akupunktur, vücudunun belirli noktalarına, çok çeşitli derinliklere çok ince iğnelerin sokulmasını içeren bir tedavi şeklidir. Çin tarihin yazılı döneminden çok eskilere dayandığı öne sürülmektedir. İğnelerin kullanımından çok önce bian denilen keskin kenarlı taşların kullanılmakta olduğu Han Hanedanlığı döneminde (M.Ö.206-M.S.220) kaleme alınmış olan Shuo Wen Jie Za adlı kitapta ifade edilmektedir. Zamanla bian taşlarının yerine kemik veya bambudan yapılan iğneler kullanılmaya başlanmıştır. Shang Hanedanlığı (M.Ö. 16.yüzyıldan 11.yüzyıla kadar) döneminde bronz döküm tekniği geliştirildiğinde bronz iğne kullanım imkânı ortaya çıkmış ve metal iğnelerin kullanımı önem kazanmıştır. Akupunkturun uygulanışı hakkındaki en geniş ilk bilgi Çin'de Savaşan Eyaletler Döneminde (M.Ö. 475-221) yazılan Huangdi Nei Jing adlı tıbbi risalede verilmektedir.

Akupunktur ilk olarak Dabry (1853) ve Morant (1927) tarafından Batı'ya tanıtıldı. Günümüzde Dünya Sağlık Örgütü'nce (WHO) de kabul edilmiş yüz ellinin üzerinde rahatsızlığın tedavisinde ve bazen ameliyatlarda da yan etkisi olmadığı için anestezi olarak uygulanmaktadır.

AKUPUNKTUR NASIL YAPILIR?

Akupunktur tedavisinde iğneler, tedavisi planlanan hastalığa bağlı olarak seçilen noktalara batırılır. Tedavide steril ve tek kullanımlık son derece ince paslanmaz çelikten yapılma iğneler kullanılır. Hasta genellikle sadece iğnelerin ilk girişinde çok hafif bir ağrı hisseder. İğneler ciltte yaklaşık 20 ila 30 dakika kalır. Belli etkilerin elde edilmesi için iğneler ısıtılabilir, bilinçaltı uyarma akımıyla uyarılabilir veya yukarı ve aşağı hareket ettirilebilir.

Bir de akupunktur tedavisi dışında, akupunktur noktalarına parmaklarla masaj yapılmasıyla uygulanan akupresör yöntemi vardır. Uygulanan bölgede toplanan enerji yoğunluğunun dağıtılması ve ilgili noktalarla bağlantılı olduğu düşünülen organların bu şekilde rahatlatılması amaçlanır.

Akupunktur noktaları ciltte değişik bölgelere göre değişen derinin 2 mm ila 4 cm’ye kadar derinliğinde bulunur. Lazer akupunkturunda ilgili noktalara lazer iğne denilen, aslında gerçek bir iğne olmayan, bir lazer ışığı darbesiyle ulaşılarak uyarım sağlanır. Lazer akupunkturu iğnelerden rahatsız olanlar ve çocuklar arasında popüler olan hafif ve ağrısız bir yöntemdir.

AKUPUNKTUR HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Akupunktur ile pek çok hastalık tedavi edilebilir.

  • Baş ağrısı ve migren
  • Sırt ağrısı
  • Sindirim sistemi hastalıkları
  • Psikiyatrik rahatsızlıklar
  • Romatizmal şikayetler
  • Kronik solunum yolu hastalıkları (bronşit, astım)
  • Alerjiler
  • Kadın hastalıkları ve doğum
  • Sigarayı bırakma
  • Zayıflama
  • Bulantı ve kusma
  • Doğumu kolaylaştırma

AKUPUNKTURUN FAYDALARI

  • Doğru bir şekilde yapıldığında güvenlidir.
  • Yan etkileri oldukça azdır.
  • Diğer tedavilerle etkili bir şekilde kombine edilebilir.
  • Bazı ağrı türlerini kontrol edebilir.
  • Ağrı kesici ilaçların uygun olmadığı hastalara yardımcı olabilir.
  • Akupunktur kişinin strese karşı dayanıklılığını arttırır, hastalıklara karşı direnç mekanizmalarını güçlendirir.
  • Akupunktur; alerji mekanizmalarını düzenler ve alerjik reaksiyonların (alerjik burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ürtiker vb. gibi) kısa sürede iyileşmesine katkıda bulunur.
  • Akupunktur; açlık duygusunu regüle eder ve biyolojik saati dengelemede yardımcı olur. Bu etkisi obezite(zayıflama) tedavisinde ki yerini öne çıkarır.
  • Akupunktur; abstinans (yoksunluk) sendromunu tedavi ederek hastaların sigara, alkol, ilaç, yeme bağımlılığından kurtulmalarını sağlar.

AKUPUNKTURUN RİSKLERİ

  • Hastanın kanama bozukluğu varsa kan inceltici alması tehlikeli olabilir. 
  • Eklem bölgelerinde kanama, morarma ve ağrı olabilir.
  • Sterilize olmayan iğneler hastayı enfekte edebilir. 
  • Nadir durumlarda, iğne herhangi bir iç organı kırabilir ve zarar verebilir.
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